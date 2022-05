Frio: ONG acionará PBH para oferecer abrigos a animais em condição de rua

“Diante da mudança climática e o número de pessoas em situação de rua, que aumenta cada dia mais, isso não deve constar como plano emergencial, mas sim como uma política pública continuada da prefeitura”, afirmou.





A mobilização está associada ao respeito e à qualidade de vida de todos. “Se a gente adoece e morre de frio, isso também acontece com os animais. Além disso, nós intervirmos na natureza dos bichos, já que eles viviam de forma independente. Como os seres humanos bagunçaram tudo, hoje eles são totalmente dependentes para ter o bem-estar garantido”, explica a coordenadora do MMDA.





Adriana ressalta ainda que as políticas públicas devem ser pautadas pelo conceito de saúde única. “Os animais, os humanos e o meio ambiente devem ser considerados e respeitados com a mesma importância. Porque, se ignorarmos um desses três pilares, os outros não se sustentam. Exemplo disso, foram as tragédias em Mariana e Brumadinho”, disse.

Neste contexto, a coordenadora explica que o cuidado com os animais também está ligado à saúde pública. “Esses bichos também desenvolvem doenças que podem ser transmitidas para os seres humanos, como vimos nos últimos casos de raiva. A doença foi erradicada, mas, nos últimos meses, pessoas morreram por causa da zoonose”, garante.





Outra questão importante apontada por Adriana é que a iniciativa pode interferir na escolha das pessoas em situação de rua em se abrigar durante as geadas. “É muito comum ver pessoas em situação de rua com animais de estimação. Em muitos casos, esses indivíduos têm somente seus bichinhos como ente afetivo, não têm mais ninguém. Por isso, muitos deles deixam de ir aos abrigos, pois não podem levar animais e não querem perder o vínculo”, conta.





População também deve se mobilizar

Enquanto a situação não é resolvida pelas instituições públicas, a coordenadora do MMDA afirma que a população também pode contribuir. “É muito importante que as pessoas contribua com as ONGs e também possam abrigar nas casas os animas em condição de rua sem tutor. Caso a pessoa não possa manter esses animais durante o período de frio, deixar nas ruas caminhas de papelão, cobertores, água e ração também é uma alternativa”, afirmou.





Disponibilizar alimentos é um fator que merece atenção, segundo Adriana, pois auxiliam os animais no combate ao frio . “A doação de ração é muito necessário, pois, o alimento auxilia no metabolismo, gerando calor”, explicou.





Ainda de acordo com a coordenadora do MMDA, o isolamento social durante a pandemia impactou bastante na causa animal. “É muito importante que a sociedade apoie a proteção animal. Se a nossa realidade sempre foi pesada, com a pandemia, que trouxe muita morte e desemprego, as condições pioraram. As feiras de adoção, os mutirões de castração, as doações foram interrompidas. Portanto, estamos com uma grande sobrecarga”, contou.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais