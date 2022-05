Prefeito entrega projeto aos vereadores para pagamento de subsídio as empresas de transporte público no Salão Nobre da PBH (foto: Jair Amaral/D.A Press/E.M ) A Prefeitura de Belo Horizonte pretende criar um número de WhatsApp para conversar diretamente com o usuário de transporte público. Com o contato, a população poderá enviar fotos e vídeos de problemas encontrados nos ônibus da capital.





A medida foi anunciada na manhã desta terça-feira (17/05) durante a coletiva de imprensa com o prefeito Fuad Noman (PSD), quando o Projeto de Lei (PL) que prevê o pagamento de subsídio para empresas de ônibus foi entregue à presidente da Casa Legislativa, Nely Aquino (Podemos).









Para fiscalizar esses avanços, a prefeitura disponibilizará um número de WhasApp para conversar diretamente com os usuários do transporte público.





“Público poderá registrar com fotos e vídeos os problemas encontrados. Dessa forma, pretendemos fiscalizar as mudanças”, disse a vereadora Nely Aquino.





Mesmo com a possível sanção do projeto, Nely afirmou que o problema de mobilidade urbana da capital não foi inteiramente solucionado e garantiu que o Grupo de Trabalho (GT da Mobilidade) continuará na ativa.





“Esse projeto do subsídio não é a solução do problema. Mas é o primeiro passo. O espaço de diálogo aberto pelo prefeito é de extrema importância. Ninguém está satisfeito com o atual contrato e por isso esse espaço de diálogo é importante”.