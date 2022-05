Projeto de subsídio aos ônibus de BH é finalizado e vai à Câmara na terça

Projeto é esperança de mais viagens e conforto aos passageiros da capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O texto do Projeto de Lei que prevê subsídios às empresas de ônibus em Belo Horizonte foi finalizado no fim da tarde desta segunda-feira (16). Após receber sugestões de parlamentares, o acordo feito entre as concessionárias e o Grupo de Trabalho para debater a mobilidade urbana na capital (GT-MOBBH) passou por equipes técnicas da prefeitura e da Câmara Municipal até chegar no formato que será enviado ao Legislativo.









Conforme acordado na última semana , O Projeto de Lei prevê o pagamento de R$ 237,5 milhões em subsídio às empresas de ônibus até março de 2023. Para tal, as concessionárias manterão o preço da passagem principal em R$ 4,50.





Além disso, as empresas devem aumentar em 15% o número de viagens a partir do primeiro dia útil após o primeiro pagamento do subsídio. Passados 15 dias, as viagens precisam ser incrementadas em 30%. O acréscimo nos horários é calculado a partir da média de viagens realizadas em dias úteis de março de 2022





Segundo o texto final do projeto, também haverá a retomada da programação dos ônibus em horário noturno, fins de semana e feriados ao que foi observado entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, antes da pandemia, portanto.





O projeto também prevê que as empresas comprovem, através de relatório eletrônico diário, o cumprimento do aumento na oferta de coletivos. As concessionárias também deverão informar previamente como distribuirão os acréscimos de viagens por linha de ônibus.