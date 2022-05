Transporte suplementar de BH chega a acordo em reunião com vereadores

BE

Categoria afirma que é responsável por 10% do transporte coletivo de Belo Horizonte e cobrava aumento no subsídio oferecido pelo poder público (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um acordo entre vereadores de Belo Horizonte e representantes do transporte suplementar e táxi-lotação da capital foi firmado na tarde desta segunda-feira (16/5). Em reunião na Câmara Municipal, as partes decidiram o valor de subsídios pagos pelo poder público e contrapartidas oferecidas aos passageiros, como o aumento de viagens em horário de pico e manutenção do preço das passagens.





Dentre os pontos firmados no acordo está o acréscimo de um valor entre R$ 5 e R$ 8 milhões ao subsídio de R$ 10,9 milhões, estabelecido nas tratativas com as empresas de ônibus na última semana . O valor final deste adendo dependerá do crédito de emendas de vereadores. O pagamento será feito até março de 2023, período em que o preço das passagens não poderá ser reajustado.









Sobre os táxis-lotações, ficou decidido que a categoria receberá um aporte de R$ 900 mil durante três meses até que um grupo de estudos consiga estabelecer um sistema de pagamento mais moderno para os usuários. O acordo também prevê que os carros aceitem cartões de débito e crédito e PIX como pagamento.





Segundo o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), para que todos os pontos entrem em vigor, será necessária a elaboração de um novo Projeto de Lei. Para acelerar a chegada do processo à Câmara, o parlamentar se encontrará com o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão.





Os permissionários do transporte suplementar de BH chegaram a anunciar uma greve a partir desta segunda-feira, mas voltaram atrás após a marcação da audiência na Câmara Municipal. Eles pleiteavam um aumento no subsídio destinados à modalidade de transporte, o que foi conseguido durante encontro com os vereadores.





“Estamos confiando nos vereadores de BH. Dando a eles mais um voto de confiança e continuando os respeitosos serviços de transporte público que oferecemos aos nossos clientes sem paralisação e sem carreata”, disse o presidente do Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de Passageiros de Belo Horizonte (Sindpautras) e do Consórcio Transuple, Jeferson Luiz Gazolla.