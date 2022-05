Fuad Noman e Nely Aquino em entrevista coletiva esta manhã (foto: Jair Amaral/D.A Press/E.M ) O Projeto de Lei (PL) que prevê o pagamento de subsídio para empresas de ônibus de Belo Horizonte foi apresentado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) nesta terça-feira (17/05) em entrevista coletiva na Prefeitura de Belo Horizonte. A ação foi entregue à presidente da Casa Legislativa, Nely Aquino (Podemos), e seguirá para análise da Câmara Municipal (CMBH).





Na segunda-feira (16/05), equipes técnicas da prefeitura e da Câmara Municipal da capital se reuniram para a finalização do texto que foi entregue na reunião. Apesar dessa análise, a alteração do projeto não está descartada.









Nely Aquino afirmou que foi solicitado aos vereadores que todos os pontos que mereciam observação fossem enviados até a última sexta-feira (13/05), mas não nega a possibilidade de novas propostas e emendas.





O Projeto de Lei prevê o pagamento de R$ 237,5 milhões em subsídio às empresas de ônibus até março de 2023. Para tal, as concessionárias manterão o preço da passagem principal em R$ 4,50, além de garantir melhorias no transporte público e o aumento no número de viagens.