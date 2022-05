274 cidades em Minas tem alerta de frio intenso

Terça-feira (17) é de frio em diversas regiões de Minas, e o alerta do Inmet é que as temperaturas caem mais (foto: Página Tour por Monte Verde) As temperaturas começaram a cair em todo o estado , mas algumas cidades em Minas já tem alerta para “onda de frio” severa, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Regiões como Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Centro-oeste têm municípios na lista de perigo, com queda brusca de temperatura.









No Sul de Minas, municípios como Camanducaia tem previsão de 7°C para essa madrugada, e Monte Verde amanhece na quarta com 3°C. Em Uberlândia, no Triângulo, está previsto 6°C no nascer do dia.





Na manhã de hoje, terça-feira, o lugar mais frio do estado foi Monte Verde, que registrou mínima de 8,7°C. Viçosa e Belo Horizonte amanheceram com mínima de 15°C, Uberlândia com 13°C, Caxambu e Frutal com 9°C. Esses números são do portal do ClimaTempo.





Cidades com alerta do Inmet:





Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cascalho Rico

Cássia

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coromandel

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristina

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jesuânia

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Formosa

Lambari

Lavras

Liberdade

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Maria da Fé

Marmelópolis

Martinho Campos

Matutina

Medeiros

Minduri

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Olímpio Noronha

Oliveira

Ouro Fino

Pains

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Perdizes

Perdões

Pimenta

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Ribeirão Vermelho

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

São Bento Abade

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tapira

Tapiraí

Tiros

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Vazante

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz