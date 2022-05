Câmara dos Deputados debate impactos da mineração da Serra do Curral

Mineradora Tamisa alterou o projeto diversas vezes até conseguir aprovação (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Duas comissões da Câmara dos Deputados vão realizar uma audiência pública nesta terça-feira (17), às 16h, em Brasília, para debater os impactos da mineração na Serra do Curral.









"A importância da Serra do Curral para a capital mineira equivale ao Pão de Açúcar para os moradores do Rio de Janeiro", declarou o deputado Rogério Correia (PT), um dos autores do requerimento.

Entre as presenças confirmadas, estão o procurador da República, Carlos Bruno Ferreira da Silva; o representante do Instituto Cordilheira do Espinhaço, Vinícius Papatella Padovani; o o integrante do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep), Flávio Carsalade; a presidente do Centro Comunitário do Taquaril e da Comissão Local de Saúde, Edneia Aparecida de Souza e o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Victor Hugo Froner Bicca.





A reunião acontece às 16h, no plenário 3, com transmissão interativa pelo portal e-Democracia.