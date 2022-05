Serra do Curral: mineradora usaria parecer antigo e pode ser suspensa

Base do Pico Belo Horizonte receberia uma das maiores cavas da Tamisa no prejeto da Serra do Curral (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

No entanto, a própria empresa não seguiu adiante e o processo foi arquivado, de acordo com o parecer da Copasa. Segundo a PGM, esse parecer desatualizado reapareceu entre os documentos que fundamentaram a concessão de licenças pelo Copam e Semad.



Mineração vizinha à Tamisa, em Sabará, já abriu um rombo na área da Serra do Curral (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)



"Registre-se que o mencionado Processo nº 4421/2013/001/2014, em que foram realizados os estudos técnicos e firmado o Termo de Compromisso nº 18.2780 e concedida a declaração de ciência e não oposição pela Copasa, foi arquivado em 29 de maio de 2019 a pedido da Taquaril Mineração, conforme publicação no Diário Oficial de Minas Gerais. Em 2020, a Tamisa formalizou novo processo de licenciamento com diferenças significativas nos processos", afirma a PGM.



"Em suma, o Termo de Compromisso nº 18.2780, elaborado para o projeto já arquivado, foi utilizado pela TAMISA com vistas a aprovar um projeto diferente, iniciado dois anos após o Termo de Compromisso, com outro escopo e, como reconhecido pelo próprio Estado de Minas Gerais, com diferenças significativas nos processos”, considera a PGM.