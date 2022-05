Romeu Zema volta a defender mineração na Serra do Curral

O governador Romeu Zema voltou a defender, nesta terça-feira (17/5), a mineração na Serra do Curral, aprovada na madrugada de 30 de abril por membros do Comitê de Política Ambiental (Copam) . Segundo ele, a empresa responsável pela exploração da área de preservação cumpriu a lei.

"A empresa fez um processo que está dentro da legalidade, segundo a minha equipe técnica que eu confio, confio muito, são pessoas muito capacitadas. Mas se alguém provar que não é legal, nós vamos rever sim. Eu não sou dogmático, não sou dono da verdade", complementou o governador.

Romeu Zema disse, ainda, que se ficar provado que o processo teve alguma ilegalidade, ele será "o primeiro a mudar de opinião".

Na ocasião, o governador também comentou sobre a saída de Felipe Pires do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). De acordo com Zema, o ex-presidente do instituto solicitou o seu desligamento do governo há três meses. "Nós pedimos que ele continuasse até que um novo profissional fosse encontrado, ele não foi exonerado, ele pediu desligamento do estado", explicou Zema.