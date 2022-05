Prefeito Suad Noman e Nely Aquino (foto: Jair Amaral/D.A Press/E.M ) O Projeto de Lei (PL) que prevê o pagamento de subsídio para empresas de ônibus de Belo Horizonte tem expectativa de ser aprovado até junho deste ano. A previsão do pagamento da primeira parcela é de dez dias úteis após a sanção do projeto.













Segundo o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), a população deverá sentir melhoras no transporte já nas primeiras semanas após o pagamento da primeira parcela do subsídio.





“O projeto traz uma programação de melhorias. A primeira fase prevê o aumento na quantidade de viagens ofertadas. Essa melhoria deverá ser sentida nos primeiros quinze dias após o pagamento da primeira parcela”.





Mesmo com o projeto, Nely afirmou que o Grupo de Trabalho (GT da Mobilidade) continuará trabalhando e discutindo os problemas de mobilidade urbana da capital.





“Esse projeto do subsídio não é a solução do problema. Mas é o primeiro passo. O espaço de diálogo aberto pelo prefeito é de extrema importância. Ninguém está satisfeito com o atual contrato e por isso esse espaço de diálogo é importante”.