11 apartamentos serão leiloados a partir de R$ 200 mil, no Planalto, em BH

Imóveis têm de 1 a 3 quartos e vaga em garagem (foto: Reprodução/MGi) A empresa Minas Gerais Participações (MGi), vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), vai leiloar 11 apartamentos em condomínio no bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte. O leilão acontece no dia 27 de maio, a partir das 11h, no auditório da SEF, na rua da Bahia, 1.816, 8º andar, no Bairro Lourdes, Centro-Sul de BH.





De acordo com o diretor-presidente da MGi, Weverton Vilas Boas, há possibilidade de pagamento utilizando o FGTS e financiamento bancário. Ele também destaca que os preços dos imóveis estão bem atrativos.





"Temos dito que são 11 excelentes oportunidades. Todos os apartamentos são novos e estão desocupados, têm suíte, varanda e área de lazer completa (piscina adulta e infantil, playground, churrasqueira, quadra, solarium, bicicletário, deck molhado, pergolado e salão de festas). A localização também é um diferencial, no melhor ponto do bairro Planalto", afirmou o diretor.





Os interessados em participar devem comparecer ao local do leilão, ou enviar procuradores devidamente constituídos, e providenciar o credenciamento, a partir das 9h, no próprio dia 27/5. O credenciamento será encerrado no momento da abertura da sessão.

Todos os detalhes do leilão, a descrição dos imóveis e respectivos valores podem ser conferidos no edital MGI-001/2022