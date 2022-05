COVID-19: 953 pessoas testam positivo nas últimas 24 horas em Minas

Minas chega a 15% do público-alvo com a 4ª dose de vacina contra a COVID (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A média móvel de ocorrência de óbitos chegou ao seu nível mais baixo de 2022 e está em 1,3. Entre os primeiros dez dias de maio, foram 7.251 casos de COVID confirmados e 95 mortes.





A vacinação em Minas está em 83,4% de cobertura da população acima de 5 anos, com as duas doses de vacina, enquanto 58,4% das pessoas acima de 18 anos estão com a terceira dose.





Com convocação do público acima de 60 anos liberada em todo o estado para a 4ª dose, a proporção de vacinados com o segundo reforço está em 15,7%, um aumento de quase 100% se comparado ao dia anterior.





Em Belo Horizonte, todos os públicos e faixas etárias já convocados podem procurar os centros de saúde e postos extras para a vacinação de qualquer dose. A vacinação contra a gripe em BH vai até o dia 3 de junho, e os grupos que podem receber o imunizante podem ser conferidos no site da PBH

Segundo dados do boletim epidemiológico , Minas Gerais registrou, entre segunda (09/5) e terça-feira (10/5), mais 953 casos positivos de COVID e 7 mortes. Ao todo, desde o início da pandemia, foram 3.364.576 infecções pela doença e 61.391 mortos no estado. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde.