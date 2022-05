Moradores de BH aproveitam Dia das Mães para se vacinarem em shoppings

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/05/06/interna_gerais,1364775/covid-gripe-e-sarampo-bh-tera-sabado-de-vacinacao.shtml (foto: Jair Amaral EM/D.A. Presss) O sábado (7) de vacinação tripla em Belo Horizonte foi movimentado em Belo Horizonte. Pontos de imunização contra gripe, sarampo e COVID foram instalados em shoppings da capital e conseguiram atrair quem foi às compras para o Dia das Mães. No Shopping Cidade, Centro da Capital, idosos e crianças, principais públicos-alvo da campanha, garantiram a proteção.









“Ele já tomou uma dose de sarampo com um ano e meio e agora está tomando o reforço e a vacina contra a Influenza. Estamos aproveitando porque durante a semana fica mais difícil pelo horário de trabalho e de escola e também porque temos que comprar o presente de dia das mães, então já aproveitamos”, disse o publicitário que ressaltou a segurança de aplicar os dois imunizantes: “não tem problema nenhum, a orientação é vacina e prevenir”, conclui.

De uma vez só: no colo da mãe, Bernardo recebeu vacinas contra gripe e sarampo (foto: Jair Amaral EM/D.A. Presss)





O pequeno Bernardo teve a companhia de Pietro, também de três anos, que foi levado para receber a vacina contra a gripe no mesmo ponto de imunização. A mãe, Juliana Ribeiro Batista, de 39 anos, salientou que não perde as campanhas e sempre leva o filho para se prevenir de doenças.





“Eu vim me vacinar contra a gripe e o Pietro também, a do sarampo ele já tomou antes. Nós não podemos esquecer da importância das vacinas. A gente vê muitas pessoas indo contra, mas eu não perdi a minha mãe devido a vacinação da COVID. Ano passado, eu não tomei a da gripe e tive gripe, então a gente precisa se precaver, aproveitar todas as campanhas. Não tem risco nenhum para a saúde e quando for liberada a da COVID para a idade dele, o pediatra dele já me orientou a dar também”, disse a assistente de relacionamento.

Mãe e filho: Pietro e Luciana se vacinaram contra a gripe (foto: Jair Amaral EM/D.A. Presss)





Crianças de seis meses a 5 anos podem receber a vacina contra a gripe e sarampo. A proteção contra a Influenza também inclui idosos de 60 anos ou mais. Gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, forças de segurança, salvamento e armadas, caminheiros e trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário estão aptos a receber ambas as doses.





No caso da proteção contra a COVID, todos os grupos já convocados podem receber a vacina, seja na primeira, segunda, reforço ou quarta dose.





A auxiliar de apoio à inclusão, Célia Maria do Nascimento, de 67 anos, fazia compras com a irmã no Shopping Cidade quando viu o ponto de vacinação e aproveitou para ficar em dia com a campanha contra a COVID. Ela avaliou positivamente a ação da prefeitura ao ampliar os pontos de imunização.





“Não estava planejando porque eu nem sabia que estava aqui, mas aproveitei e tomei as duas vacinas, contra a gripe e a quarta dose contra a COVID. Achei ótimo porque eu e minha irmã viemos ao shopping e aproveitamos. Às vezes, no posto de saúde, eu como trabalho até as 18h, não consigo ir. Então acho importante ampliar os pontos de vacinação para atingir mais pessoas”, avaliou.









Célia fazia compras e aproveitou para ficar em dia com a vacina contra a COVID e a gripe (foto: Jair Amaral EM/D.A. Presss)

A professora aposentada Márcia Dias Ferreira, de 55 anos, reforça a fala de Célia. Ela também não planejava se vacinar, mas quando viu a oportunidade, não titubeou.





“Vim fazer uma compra, vi o posto de vacinação e lembrei que eu não fui vacinada ainda contra a gripe esse ano e aproveitei a ocasião”, conta. Ela ainda ressalta que a proteção contra a gripe é um ato de importância coletiva, relembrando sua experiência em salas de aula: “é muito importante para as crianças, para os professores, para as famílias, protege todo mundo”, conclui.

Professora aposentada, Márcia reforça importância das vacinas na sala de aula (foto: Jair Amaral EM/D.A. Presss)





A estratégia de ampliar os pontos de vacinação se mostra necessária pela baixa adesão da campanha contra a gripe e o sarampo na capital. De acordo com a prefeitura, a cobertura vacinal está em 18,7% para a gripe e 15,4% para o sarampo. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de, pelo menos, 90% para gripe e 95% para o sarampo.





A campanha neste sábado vai até às 17h. Veja os pontos de vacinação:





Via Shopping (Barreiro) - Funcionamento das 10h às 19h. Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 640. 2º Piso Ala A. Bairro: Barreiro



Ponteio Lar Shopping (Centro-Sul) - Funcionamento das 10h às 17h. Endereço: BR-356, 2.500. Clube do Livro, piso L1. Bairro: Santa Lúcia



Shopping Cidade (Centro-Sul) - Funcionamento das 10h às 17h. Endereço: Rua dos Tupis, 33. Piso GG, ao lado do cinema. Bairro: Centro



Boulevard Shopping (Leste) - Funcionamento das 10h às 19h. Endereço: Avenida dos Andradas, 3.000. Piso 2. Bairro: Santa Efigênia



Center Minas (Nordeste) - Funcionamento das 10h às 18h. Endereço: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495. Piso 1. Bairro: União