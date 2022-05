Foragido da Justiça é preso ao tentar tirar documentação falsa em Minas

Homem foi detido pela Polícia Civil (foto: Divulgação/PCMG) Um homem foragido da Justiça foi preso em flagrante ao tentar tirar carteira de identidade, em Ituiutaba, interior de Minas Gerais, usando a certidão de nascimento de outra pessoa. Ele tinha mandado de prisão expedida pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Outro homem, de 47 anos, também acabou detido pela Polícia Civil por estar com um carro alugado que não devolveu à locadora.

Ele foi detido pelo uso da documentação de outra pessoa e pelo mandado de prisão já aberto na Região Centro-Oeste. Atualmente, ele é morador de Uberlândia e nasceu na cidade de São Gotardo.

Ainda segundo o registro policial, ao ser indagado, o homem mais velho que acompanhava o foragido entrou em várias contradições sobre estar ali e o que pretendia com o procurado da Justiça. Ele também tentou mentir sobre sua identidade.

Com o segundo suspeito, os policiais encontraram um carro e, ao identificá-lo corretamente, foi descoberto que contra ele havia um boletim de ocorrência de agosto de 2021 feito por uma locadora de veículos.

O homem teria alugado um automóvel e não devolvido. O veículo era o que ele usou para ir até a cidade do Pontal do Triângulo Mineiro. Com isso, o segundo suspeito também foi detido pela apropriação indébita.