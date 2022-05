Dupla é ameaçada com arma ao pedir informação no Sul de Minas

Um homem de 44 anos foi preso após ameaçar duas pessoas, de 48 e 62 anos, com uma arma de fogo em Senador José Bento, município de 1,5 mil habitantes no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu por volta das 19h desta segunda-feira (02/05), no bairro Boca da Onça, na zona rural da cidade.









Os policiais localizaram o autor, realizaram buscas no imóvel e encontraram um revólver calibre 22, da marca Rossi, sobre uma viga de madeira. A arma estava municiada com seis balas - duas deflagradas e quatro intactas.





Além disso, o homem não possui registro do armamento. Ele foi preso e encaminhado pelos militares à Delegacia da Polícia Civil.