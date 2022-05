Homem simula assalto a amigos e acaba morto em ação da PM

Máscara e réplica de arma que o homem usava (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem de 47 anos foi morto pela Polícia Militar (PM) durante uma brincadeira em que simulava um assalto a caminhoneiros, na madrugada destaa segunda-feira (2/5), em Uberlândia. Ele usava uma máscara de palhaço e tinha uma réplica de pistola, que foi confundida com uma arma real e fez com que policiais abrissem fogo contra ele.

Segundo o registro policial e relatos de testemunhas, o homem abordou dois amigos caminhoneiros paraguaios, no Bairro Tibery, na Zona Leste da cidade, fingindo cometer um roubo. A brincadeira foi percebida pelas supostas vítimas, mas no mesmo momento passava uma equipe da Polícia Militar pelo local.

Ainda de acordo com os militares, a guarnição agiu e mandou com que o homem baixasse a arma, mas ele teria virado com a arma ainda em punho para a equipe. Nesse momento um policial atirou e acertou o peito do falso ladrão.

Só depois disso, a suposta arma foi reconhecida como uma réplica e a máscara foi retirada. A PM levou o ferido para o Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ele chegou a ser atendido por médicos na unidade, mas não resistiu.

A PM apontou a ação como legítima defesa, devido ao risco que uma arma real poderia levar à guarnição, que agiu para tentar evitar o que seria um roubo - além do fato de o homem não ter obedecido a ordem de largar a arma. Testemunhas informaram que não entenderam a brincadeira do homem, ainda que o falso roubo tivesse sido entendido rapidamente como tal.

O homem baleado tinha 24 passagens pela polícia e trabalhava prestando serviços a caminhoneiros que passavam pelo local, conhecido como parada de veículos de carga.