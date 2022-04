Feirão dos Correios venderá imóveis localizados em Minas nesta quinta (28)

Ao todo, serão vendidos nove imóveis nos dias 28 de abril e 5 de maio (foto: Correios/Divulgação) Os Correios vão colocar à venda, nos dias 28 de abril e 5 de maio, nove imóveis da estatal. Neste mês, há certames em Minas Gerais, Bahia, no Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Já em maio, as licitações agendadas são para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desde setembro de 2020, foram vendidos 52 imoveis no Feirão dos Correios , o que gerou uma receita de R$ 38,7 milhões.













Os interessados poderão também visualizar as fotos e vídeos dos prédios, terrenos, lojas, apartamentos, imóveis comerciais e sobrelojas, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame estão disponíveis na página dos Correios.



Saiba como participar

As vendas dos imóveis dos Correios ocorrem em formato online e presencial. Para participar de forma digital, o interessado deve se cadastrar na plataforma Licitações-e , do Banco do Brasil. Em seguida, pessoas jurídicas e físicas conseguem encaminhar propostas e participar da disputa, feita no site.





No formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será feito o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imoveis, conforme o local e horário de atendimento descritos nos editais.