Defesa Civil e Vale realizarão simulado de autossalvamento em Nova Lima

O simulado será das barragens 5MAC, 6, 7A, 7B e disque auxiliar da Mina de Águas Claras, desativada desde 2002 (foto: Vale S.A. / Divulgação ) As Defesas Civis de Minas Gerais e de Nova Lima, com o apoio da Vale, realizarão no próximo sábado (30), às 15h, um simulado prático de emergência da Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens 5MAC, 6, 7A, 7B e dique auxiliar da Mina de Águas Claras, em Nova Lima. No dia, algumas vias serão interditadas para a realização das atividades.





Brumadinho. Conforme a Vale, o simulado é uma continuidade das ações que integram o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) das estruturas da Mina de Águas Claras, desativada desde 2002, em cumprimento da legislação vigente. O objetivo é reforçar a cultura de prevenção e orientar a população sobre os procedimentos necessários em caso de emergência, minimizando a perda humana, após as tragédias em Mariana

Toque de sirenes avisarão o início do simulado





A Vale informou que não houve alteração na condição de segurança das estruturas da Mina de Águas Claras, onde se mantém somente ações administrativas. As barragens da empresa passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG).

Segurança e COVID-19

Para o simulado, serão tomadas medidas de prevenção para evitar a disseminação da COVID-19, conforme orientações das autoridades de saúde do município, focando na segurança dos trabalhadores e moradores da região. Além disso, haverá interdição temporária do trânsito de veículos em algumas vias, durante as atividades.





Confira quais vias serão paralisadas:





R. Celso Clark Lima x R. Eric Davies

R. Francisco de Souza x R. Santos Antônio

R. Duque de Caxias x R. Padre Couto

R. Enf. José Caldeira Brant x R. Monsenhor Mario da Silveira

R. Vista Alegre x R. Santa Teresinha

R. Domingos Rodrigues x Tv. Dona Maria Ragonezzi Zanforlin

R. Dr. João Pena x R. Dr. José Pires do Couto (deslocar para C. Magnani)

R. Chalmers x Av. Rio Branco

R. Antônio Jardim x R. Tupi

R. Padre João de Deus x R. Melo Viana

R. Bias Fortes x R. Clark

R. Henrique Othero x R. Brumadinho

R. Marquês de Sapucaí x R. Domingos Perez

R. Belmiro Braga x R. Gonçalves Dias

Albertina Lopes Guimarães x R. Cândido Alves Maciel (parte alta)

R. Herculino Pessoa x R. Luísa Lacerda

R. José Guedes Fernandes x R Herculino Pessoa

R. Um x R. Henrique S. Rodrigues

R. Três x R. Cinco

R. Vitória x R. Três

R. José Agostinho (Escola Municipal Martha Drummond Fonseca)

R. José Bernardo de Barros, anexo R. Edgar Cassemiro

R. Antônio Januário, antes da chegada na Av. José Bernardo de Barros

R. Prof. Antonieta Dias de Souza x R. Antônio Januário

R. Prof. Anésia de Matos Guimarães x R. Antônio Januário

R. Prof. Denis Augusto de Araújo Vale x R. Antônio Januário

R. Amadeu Moreira x R. Waldete Rocha (deslocar para Milton Ciro Machado)

R. da Liberdade x R. Waldete Rocha (deslocar para Milton Ciro Machado)

R. do Garimpo x R. Dez de Novembro

R. Vinte e Um de Abril x R. Eugênia Clarck

R. Eugênia Clarck x R. Joaquim Henrique do Amparo

R. Eduardo Aymores Jones x R. Joaquim Henrique do Amparo (deslocar para Nossa Senhora da Glória)

AMG 140 x R. Pernambuco

R. Areião do Matadouro x AMG 150

R. Madre Teresa (Curva da Gameleira)

R. Sebastião de Oliveira x R. Rego do Bananal

Via de acesso a Cachoeira Splinter e Cachoeira do inglês

R. Dr. Aníbal Moraes Quintão x R. do Ouro

R. do Ouro x R. Augusto Magalhães

Tv. Do Córrego x R. Augusto Magalhães

R. Augusto Magalhães x R. José Wanderley

R. Antônio Carvalho de Aguiar x R. José Wanderley

R. Mauá x R. Herculino Pessoa

R. José de Oliveira Jr x R. Amélia de Magalhães Pessoa

R. José de Oliveira Jr x R. Madre Teresa

Atividades também estão sendo oferecidas nas escolas

No início deste mês, a comunidade participou do seminário orientativo e reunião pública, que passou os conceitos básicos PAEBM, o mapa de inundação das barragens, bem como as rotas de fuga, pontos de encontro e o sistema de alerta.

Também estão sendo promovidas atividades do Programa Defesa Civil nas Escolas, para aliar teoria e prática na preparação de estudantes e do corpo docente para emergências. Entre as ações, estão as vistorias técnicas nas escolas localizadas na ZAS, como parte do diagnóstico para a elaboração do Plano de Abandono de Unidade Escolar (aplicável a qualquer situação emergencial que demande a evacuação, incluindo desastres naturais), a implantação de sinalização e o exercício de evacuação, que ocorreu nos dias 18 e 19 de abril.