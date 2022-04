Ladrões entram no curral, matam vaca e levam só a carne

Polícia ainda não tem pistas dos ladrões que invadiram curral, mataram uma vaca e levaram a carne (foto: PMMG/Divulgação)

A vaca estava com outros animais na fazenda, que fica na região do Urutal (antiga Cássia/Capetinga), de madugada, quando os ladrões atacaram. Ninguém ouviu nada. Ao amanhecer, os cuidadores das vacas viram somente o esqueleto do animal caído no curral.



Por enquanto, a Polícia Militar não tem pistas, mas as câmeras de segurança que ficam na entrada da cidade podem ajudar a identificar quem levou a carne embora.



A PM está fazendo rastreamento para ver se acha os ladrões.