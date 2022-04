Vídeo: frentista é baleado durante assalto a posto

Imagens mostram o momento exato em que o frentista é baleado pelo assaltante, em posto de Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas (foto: Reprodução do circuito de segurança/reprodução/Alô Alô Cidade)

Um frentista foi baleado durante assalto a posto em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas. A ação aconteceu nessa segunda-feira (18/04), mas as imagens não haviam sido divulgadas. Três suspeitos foram presos e a vítima segue internada na UTI.

O vídeo do circuito de segurança do posto de combustíveis (veja abaixo), em Carmo da Cachoeira, mostra o momento exato em que o frentista é baleado. A ação é rápida. Um homem de capacete e armado aparece na cena junto com uma funcionária e o frentista. A mulher parece desesperada, anda para frente e para trás. Chaga a levantar as mãos.





Na sequência, o suspeito foge e o frentista baleado cai sentado na cadeira e depois, no chão. De acordo com a polícia, o frentista não teria reagido ao assalto.





Enquanto isso, o suspeito mexe nas gavetas, que estão atrás do frentista. No momento em que o frentista entrega algo parecido a um malote, ele é baleado. O tiro atingiu a cabeça da vítima.Na sequência, o suspeito foge e o frentista baleado cai sentado na cadeira e depois, no chão. De acordo com a polícia, o frentista não teria reagido ao assalto.

“Um dos suspeitos disse que atirou porque a vítima reagiu, mas pelas imagens e fala das testemunhas, o frentista não teria reagido. Mas vimos claramente que foi de uma maneira covarde”, afirma o capitão da PM, Marcos Paulo.

Sebastião Luís Pereira, de 43 anos, foi socorrido pela ambulância municipal e levado para o pronto socorro da cidade. Por conta da gravidade, precisou ser transferido para a UTI do Hospital Regional, em Varginha, onde segue em observação.

Segundo funcionários do posto e amigos, a vítima trabalha no local há cerca de 20 anos e é bem conhecida na cidade. “Um cara do bem, trabalhador, honesto e evangélico”, diz morador que prefe não se identificar.

De acordo com Polícia Militar, os suspeitos, de 28, 29 e 34 anos, foram localizados na estrada vicinal que liga Carmo da Cachoeira ao Distrito de Palmital do Cervo.



“Após um trabalho em conjunto da PM de Varginha e Carmo da Cachoeira, análise das imagens e conversa com testemunhas conseguimos dar uma resposta rápida para a população”, ressalta.

A PM informou que eles teriam negado a ação, mas se contradisseram nos depoimentos e, por fim, confessaram. “Eles não conseguiam explicar o que estavam fazendo no local, nem para onde estavam indo”, diz.

A arma e a moto usadas no crime, além de roupas, munições e dinheiro, foram apreendidos. “Dois dos autores participaram efetivamente do assalto e o outro autor participou com apoio logístico para despistar a ação policial após o fato. Inclusive, a motocicleta usada foi roubada em Lavras. Recuperamos todo o dinheiro e a arma. Todos têm passagens policial”, completa.