Chuva forte em Uberaba alaga ruas e pessoas ficam presas dentro de carros

Pessoas presas em veículos pedem por socorro na região central de Uberaba, ao lado da Praça dos Correios (foto: Reprodução de WhattsApp) Uma forte chuva forte deixou pessoas presas dentro de carros, provocou vários pontos de alagamentos, quedas de árvores, entre outras ocorrências, na tarde desta terça-feira (12/4), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações da assessoria de imprensa do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), equipe de salvamento retirou pessoas que estavam presas dentro de veículo na Avenida Lepoldino de Oliveira, nas proximidades do Shopping José Generoso Lenza, e também em outro veículo, na Avenida Fidelis Reis, nas proximidades dos Correios.



Além disso, equipe do 8º BBM precisou retirar uma árvore de grande porte que caiu na altura do número 365 da Rua das Palmeiras, Bairro de Lourdes, que provocou estragos em fiação elétrica e a queda de um muro.

Arvore de grande porte caiu no Bairro de Lourdes (foto: Reprodução de WhattsApp)

Segundo imagens que circularam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, o Córrego das Lages encheu além do seu limite e água invadiu a via, por cima da ponte.

De acordo com a climatologista Wanda Prata, durante cerca de uma hora de chuva intensa, entre 16h e 17h, a precipitação foi de 82mm.