Carro-forte com R$ 2 milhões tomba em rodovia

Pista suja de óleo pode ter sido causa do acidente com o carro-forte, em Patos de Minas (foto: Divulgação/PMMG)

Um carro-forte que transportava cerca de R$ 2 milhões capotou na BR-352, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A pista com óleo pode ter sido a causa do acidente. A Polícia Militar Rodoviária teve que fazer um esquema de segurança no local por conta dos valores no veículo e também pelo trânsito. Três pessoas se feriram.