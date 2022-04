Atingida por carro, criança de 2 anos cai de 10m de altura e vai para o CTI

Criança de 2 anos caiu na Rua Presidente Getúlio Vargas, no Centro de Santos Dumont, após mureta ceder com impacto da batida do carro (foto: Portal 14B/YouTube/Reprodução)

Uma criança de 2 anos teve traumatismo craniano após ser atingida por um carro e cair de uma mureta de proteção de aproximadamente 10m de altura, em Santos Dumont, na Zona da Mata mineira, nessa segunda-feira (11/4).

No mesmo dia, a menina deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) infantil da Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. À reportagem, a assessoria do hospital informou na tarde desta terça-feira (12/4) que o quadro de saúde da criança é estável.

Conforme registro da Polícia Militar (PM), um carro perdeu o freio e atingiu a mureta que divide o estacionamento do Hospital de Misericórdia de Santos Dumont com a rua de baixo. Com a batida, a mulher de 29 anos, que estava com a filha, de 2, no colo, ficou prensada no local. Ela não conseguiu segurar a menina, que despencou de uma altura de aproximadamente 10 metros. A sobrinha da mulher, de 8 anos, também foi atingida.

O momento do acidente foi flagrado pelo condutor do automóvel, que imediatamente prestou socorro e visualizou a criança de 2 anos caída na Rua Presidente Getúlio Vargas. Em relato aos policiais, o motorista disse que ocorreu uma falha mecânica do freio de mão do seu veículo.

Criança teve traumatismo craniano e precisou ser transferida à Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora (foto: Portal 14B/YouTube/Reprodução)

A mãe relatou às autoridades que, ao perceber que a mureta cederia, tentou se segurar em outra parte da estrutura. No entanto, ela não conseguiu impedir que a filha caísse na avenida.

A mulher teve ferimentos na coxa esquerda. A sobrinha dela sofreu apenas escoriações leves em uma das pernas e teve alta no mesmo dia. Já a filha precisou ser transferida para Juiz de Fora, onde permanece internada, em observação, no CTI infantil da Santa Casa de Misericórdia.