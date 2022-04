Filhotes de gatos são salvos por bombeiros dentro de tubulação

Filhotes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um miado salvou a vida, literalmente, de dois filhotinhos de gato no município de Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri, nessa quarta-feira (6/7). Os animais ficaram presos em um local de difícil acesso e, por pouco, não foram encontrados (veja vídeo abaixo).

A ocorrência teve início pela manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi informado por uma mulher de que havia um filhote de gato preso dentro de um cano localizado no muro em frente à sua residência.

Após chegar ao endereço, a solicitante levou os bombeiros no ponto exato onde o felino estaria. O local, porém, era extremamente apertado e com concreto em quase todos os lados.









Conforme a corporação, os militares permaneceram um tempo considerável realizando as buscas, mas não conseguiram obter nenhum indicativo de animal em risco. Considerando que o gato pudesse ter fugido, os bombeiros se preparavam para voltar ao quartel da cidade, quando ouviram um miado e retomaram as buscas.

Diante da dificuldade de visualização e acesso ao felino, o resgate foi iniciado com uma perfuração no muro. Naquele momento, foi constatado que o animal estava muito distante da saída do cano – cerca de 1,5m.

Logo, a guarnição iniciou a escavação por outra área e removeu parte da tubulação, identificando que, na verdade, dois filhotinhos estavam presos ali.



“Embora desnutridos, eles estavam com vida”, esclareceu a corporação, em nota, acrescentando que os animais ficaram sob os cuidados da mulher que acionou o Corpo de Bombeiros.