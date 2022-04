Homem é morto com tiro na BR-040

Ao lado do corpo, um carro foi abandonado na via (foto: Google Street View)

Um homem, vítima de disparo de arma de fogo, foi morto na BR-040, na altura do km 513, no bairro Franciscadriângela, em Ribeirão das Neves, na manhã desta terça-feira (05/04).

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez contato com o 190. A Polícia Militar foi acionada e está no local. Ao lado do corpo, um carro foi abandonado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima era presidiária e cumpria a pena em regime semiaberto. Ainda não se sabe como o crime ocorreu.

Uma pista da via foi isolada para o aguardo da perícia no local.

A rodovia tem mais de 5 km de engarrafamento.