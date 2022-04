Apac de Frutal registra a maior fuga da sua história

A APAC adulto/masculina de Frutal foi inaugurada no dia 17 de maio de 2010 (foto: Apac Frutal/Divulgação)

Na noite desse domingo (3/4), por volta das 22h, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) Frutal registrou a maior fuga nos quase 12 anos de sua história.

Com a suspeita de terem usado uma ‘tereza’ (corda feita com lençóis), cinco recuperandos do regime fechado fugiram da associação depois de escalarem o muro da quadra de esportes e acessar o telhado.

A gerente geral da Apac Frutal, Paula Queiroz, esclareceu, por meio de nota à imprensa, que não houve nenhum tipo de violência a funcionários, que todas as providências já foram tomadas, sendo que as forças de segurança de Frutal e a direção da Apac estão atuando na ocorrência em conjunto.

“O método Apac conta com medidas específicas e criteriosas para atuar diante de situações como estas, que são lamentadas, mas não podem ser desconsideradas diante de um sistema de privação de liberdade.

O trabalho continua normalmente, de forma séria e comprometida, buscando sempre o melhor, não só para os recuperandos, mas também para o cumprimento do compromisso que temos para com a proteção de toda a sociedade civil”, destacou Paula Queiroz.



Ela ressaltou também que a fuga dos cinco recuperandos não desabona a credibilidade da instituição, que é modelo em Minas Gerais, e nem o processo de recuperação dos demais apaqueanos. “Visto que se trata de uma situação isolada”, finalizou.

A penúltima fuga da APAC Frutal ocorreu na noite do dia 23 de maio do ano passado (domingo), quando três recuperandos renderam dois funcionários do local.

APAC Frutal existe há 11 anos

A Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) inauguraram a APAC adulto/masculina de Frutal em 17 de maio de 2010.

Além dos alojamentos, na unidade há espaços destinados a biblioteca, capela, auditório, cozinha, salas de aula, laborterapia, atendimento médico e odontológico, além de uma área externa com pátio, horta e quiosques.