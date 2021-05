Três recuperandos da APAC Frutal fogem após render dois funcionários

A APAC adulto/masculina de Frutal foi inaugurada em 17 de maio de 2010 e tem 120 vagas destinadas a recuperandos dos regimes fechado e semiaberto (foto: Rádio 97 FM/Divulgação)

Três recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Frutal, no Triângulo Mineiro, fugiram no final da noite desse domingo (23/5) após render dois funcionários do local.

De acordo com a ocorrência, inicialmente, um dos funcionários da APAC estranhou que a lavanderia estava com as luzes apagadas e ao abrir a porta foi rendido pelo trio. Os fugitivos roubaram o celular e o rádio de comunicação da vítima, deixando-a dentro da lavanderia, amarrada com a corda de varal.

Eles então danificaram as grades de ferro da lavanderia para acessar o telhado e, de lá, pularam para o pátio frontal, renderam o vigia e, com um alicate, um deles cortou o alambrado da entrada.



O trio correu em direção a um pasto, sentido ao bairro Francisco Moron

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o celular roubado caído no pasto. O registro da ocorrência foi encaminhado para a Polícia Civil.

APAC Frutal existe há 11 anos

A Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) inauguraram a APAC adulto/masculina de Frutal em 17 de maio de 2010.

A unidade, que tem 120 vagas destinadas a recuperandos dos regimes fechado e semiaberto, foi resultado de investimento de R$ 1,5 milhão por parte do Governo de Minas.

Além dos alojamentos, na unidade há espaços destinados a biblioteca, capela, auditório, cozinha, salas de aula, laborterapia, atendimento médico e odontológico, além de uma área externa com pátio, horta e quiosques.

Hoje, Frutal também com mais duas unidades da APAC, feminina e juvenil.