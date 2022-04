Adolescente morta com 11 tiros foi escolhida aleatoriamente pelos bandidos

O Bairro Chapadinha é considerado um dos mais violentos de Paracatu, onde um ônibus chegou a ser incendiado (foto: Redes sociais)





A Polícia Civil concluiu as investigações que apuraram a morte de uma adolescente, de 17 anos, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2020, no Bairro Chapadinha, em Paracatu, no Noroeste do estado. Dois suspeitos foram indiciados pelo crime e um procedimento para apuração de ato infracional foi instaurado contra um adolescente.





A apreensão de um celular, encontrado no local do crime, pertencente a um dos suspeitos, foi determinante para que o caso fosse concluído. O suspeito fugiu, deixando a arma cair. Uma pistola 9mm e um revólver calibre 32 foram apreendidos posteriormente.

Ao analisar o celular, foram encontradas mensagens trocadas entre os suspeitos. Um deles escreveu para um comparsa: "Há muito tempo ninguém morre em Paracatu".





A vítima teria sido escolhida aleatoriamente, um alvo qualquer. A polícia também informou que a análise de micro comparação balística confirmou que a arma de um dos suspeitos, a pistola 9mm, era a mesma utilizada no crime.





O crime





A adolescente foi morta com 11 tiros na noite do dia 17 de dezembro de 2020, por volta de 23h, no cruzamento da Travessa Oito com Rua D, Bairro Chapadinha II.





Na época, uma testemunha contou ter ouvido cerca de dezesseis disparos de arma de fogo, e ao sair de casa, encontrou a vítima dos disparos, caída no chão.





A PM, na ocasião, levantou que os suspeitos seriam três, que chegaram ao local em um corsa de cor branca. Uma Parati também teria sido usada pelos criminosos, pois, foi vista deixando o local em alta velocidade.