Para buscar referência, comitiva do México visita Apac Juvenil de Frutal

Integrantes da APAC Frutal recebem comitiva do México (foto: APAC Frutal/Divulgação) Próximo de o México inaugurar a sua primeira Associação de Proteção de Assistência aos Condenados (Apac), que será no modelo juvenil, uma comitiva do país visita esta semana Frutal, no Triângulo Mineiro, onde funciona de forma inédita três modelos de Apac (Masculina, Feminina e Juvenil ).





Depois de Frutal, a cidade do México será a segunda do mundo a receber um modelo de Apac Juvenil.

“Isso só reforça e mostra que estamos no caminho certo. A Apac Juvenil de Frutal é a primeira do mundo e está dando bons frutos. Isso repercute não só nacionalmente como internacionalmente", destacou o juiz.

Denio Marx, relações internacionais da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), explicou que essa primeira visita da delegação do México a uma Apac faz parte de um projeto que começou em janeiro deste ano a partir de uma parceira da Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI) do México, União Europeia no México, AVSI Brasil e FBAC, para a primeira experiência de Apac Juvenil fora do Brasil.

“Essa visita é o primeiro contato que as representantes do México estão tendo com a Apac. Elas já conheciam um pouco do trabalho e já ouviram falar, mas essa primeira visita aconteceu para conhecer o trabalho das Apacs aqui no Brasil”, ressaltou.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Apac Frutal, os integrantes da comitiva do México, são: Laura Cano, presidente da Apac Juvenil e da Confraternidad Carceraria do México; Maria Eugenia, administradora geral de Confraternidad e vice- presidente da Apac; Mónica Salgado, diretora de comunicação da Confraternidade e secretaria-executiva de Apac; e Rossana Stanchi, representante da AVSI México.

Já do Brasil estiveram presentes no primeiro dia de visita da comitiva mexicana às Apacs de Frutal, além do relações internacionais da FBAC, Denio Marx e do juiz Talles Correia, a coordenadora regional de Direitos Humanos da AVSI Brasil, Juliana Leal; a gestora das APACs de Frutal, Paula Queiroz; do presidente das Apacs da cidade, pastor Natanael Silveira; integrantes da FBAC e também representantes da AVSI.