Em Frutal, Zema inaugura primeiro modelo de Apac para adolescentes

Chegada de Zema no aeroporto de Frutal no início da manhã desta quinta-feira (13/5) (foto: PMMG/Divulgação)

Em Frutal, no Triângulo Mineiro, o governador Zema participa, nesta quinta-feira (13/5), da inauguração da primeira Associação de Proteção aos Condenados (Apac) Juvenil do mundo. A solenidade está prevista para as 17h30. Com isso, o município passa agora a ter os três modelos de Apac: adulto/masculino, adulto/feminino e agora para adolescentes.

Zema chegou nesta quinta (13/5) no aeroporto de Frutal por volta das 8h30 e, em seguida, viajou de carro para Conceição das Alagoas, onde esteve presente na inauguração da Apac adulto/masculina desta cidade, que terá capacidade para receber até 84 recuperandos, nos sistemas fechado e semiaberto.

Na ocasião, segundo o TJMG, também será inaugurada a Escola Professora Maria José Lacerda da Mata, voltada para os recuperandos da Apac masculina de Frutal, sendo esta será a primeira escola independente a funcionar dentro de uma Apac.



“A cidade de Frutal foi escolhida para abrigar a primeira Apac Juvenil por ser referência na recuperação de presos que hoje ocupam as Apacs masculina e feminina na cidade. O projeto, que desperta a atenção de especialistas no assunto de todo o país, priorizará a recuperação de adolescentes por meio da educação”, diz nota da assessoria de imprensa do TJMG.