Ladrões que roubaram caminhão em estrada são presos em flagrante

Dois ladrões que haviam roubado, na quarta-feira (30/3), um caminhão, na rodovia MG-454, próximo à cidade de Recreio, no Leste do estado, foram presos pela Polícia Militar, quando tentavam fugir já próximo à BR-116, conhecida como Rio-Bahia, perto de Leopoldina. As prisões, dos dois homens, de 22 anos, ocorreram durante a madrugada.





O motorista do caminhão e o chapa disseram que foram surpreendidos por uma motocicleta com dois ocupantes, na estrada, quando estavam a caminho da cidade de Recreio.





A moto atravessou na frente do caminhão, quando os dois ocupantes apontaram armas e anunciaram o assalto. Nesse momento, o homem da garupa deu um tiro em direção ao caminhão, atingindo a lateral do veículo.





Assustado, o motorista pulou do caminhão em movimento. O ajudante também saltou pelo outro lado. Os autores dispararam quatro vezes contra as vítimas, que conseguiram escapar.





O caminhão ficou próximo ao local do assalto. Quando o motorista retornou ao veículo, percebeu que os ladrões tinham roubado R$ 10 mil, cheques da empresa onde trabalham, além de pertences pessoais.





Encontraram, também, um celular que não era dele nem de seu ajudante, quando então chamaram a PM. A partir desse celular, os policiais conseguiram identificar o proprietário, um homem de 22 anos, assim como o comparsa.





Os dois acabaram presos. Estavam na mesma motocicleta utilizada para o assalto. Ainda com eles, foram apreendidos cocaína, um simulacro de arma de fogo e um revólver calibre 38. O dinheiro e os cheques também foram recuperados.