Cabeças de gado furtadas no Sul de Minas são recuperadas no Espírito Santo

Gados furtados no Sul de Minas são recuperados no Espírito santo (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Três Pontas, no Sul de Minas, conseguiu recuperar cerca de 70 cabeças de gado furtadas em uma fazenda no fim de semana. Os animais foram encontrados no Espirito Santo. O trabalho foi batizado de Operação Rei do Gado.



"Ninguém sabe como aconteceu. Fomos recolhendo testemunhas e imagens de circuito com caminhão passando para tentar identificar alguém. Seguimos rastros e pedi apoio da polícia", diz o produtor rural.



Um Boletim de Ocorrência foi registrado e o caso começou a ser investigado pela Polícia Civil de Três Pontas. Nessa quarta-feira (29/03), a Operação Rei do Gado foi feita para recuperar os animais que estavam na zona rural de Mimoso do Sul, no Espirito Santo.



"Com a ajuda da vítima e de outras pessoas, conseguimos agir em tempo rápido para chegar aos suspeitos e localizar os animais", explica Gustvo Domingos, inspetor da Polícia Civil.

A vítima e policias foram de avião para o Espírito Santo (foto: PCMG/Divulgação)

A equipe e a vítima seguiram para o Espírito Santo em um avião. A distância entre o Sul de Minas ao local em que os gados estavam é de cerca de 600 quilômetros.



O trabalho foi feito depois do cruzamento de informações, imagens de câmeras de segurança e o apoio da Polícia Civil do Espírito Santo.

Os animais estão com as marcas das inicias do dono (foto: PCMG/Divulgação)

Do total levado pelos criminosos, 65 cabeças de gado foram recuperadas, sendo que um animal estava morto à beira da estrada. A polícia acredita que as demais cabeças tenham sido vendidas.



Matheus reconheceu os animais, que tinham as marcas das iniciais dele pelo corpo, além da comprovação de vacinação realizada nos últimos dias.



"É importanter frizar que as diligencias foram efetivas e no tempo certo. Senão tivessem feitas na data de hoje, esse gado poderia ser redistribuido", ressalta o delegado Gustavo Gomes.



O homem que cuidava dos animais no curral da propriedade no Espiríto Santo foi preso em flagrante por receptação e encaminhada para a delegacia de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo.



De acordo com a polícia, ele assumiu que comprou as cabeças de gado por R$ 150 mil. Ainda de acordo com a polícia, as investigações continuam em busca de outros envolvidos na ação.

Matheus fica feliz em recuperar os animais, mas lamenta que a criminalidade esteja fazendo parte da rotina no campo. "Não é a primeira vez que temos bens furtados na região. É triste porque está virando rotina", diz