6 detentos são indiciados por morte de colega de cela em Patos de Minas

Crime aconteceu na cela 10 da galeria 1 do presídio de Patos de Minas (foto: Reprodução/Google Street View)

Seis detentos do presídio de Patos de Minas foram indiciados pela Polícia Civil como autores do homicídio de um colega de cela, no dia 13 de março. Ele foi encontrado como se tivesse se enforcado, mas desde a primeira perícia no corpo havia a desconfiança de um homicídio.