Três mortes em rodovias mineiras, no Leste e Sul do estado

Três pessoas morreram nas últimas horas em acidentes em rodovias mineiras. Duas delas num choque entre dois veículos perto de Monte Santo de Minas, no sul do estado, e um motorista de caminhão faleceu depois de tombar o veículo que dirigia, próximo a Tabuleiro, no Leste de Minas.



No quilômetro 40 da rodovia MGC 491, próximo a Monte Santo de Minas, dois mortos e três feridos na batida entre um Gol e um Voyage. Segundo patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do primeiro veículo, EIP, de 34 anos, tinha sinais de embriaguez e apresentou resultado de 0,46 mg/l no etilômetro.

No entanto, ele alega que seguia em sua mão, rumo a Monte Santo de Minas, quando o Voyage, que seguia no sentido contrário, passou para a contramão e o atingiu.

Já o motorista do Voyage, GS, alegou que seguia sentido Monte Santo de Minas para Arceburgo e ao realizar curva à direita no KM 40, deparou com o Gol na contramão de direção e que ele tentou desviar, porém não conseguiu evitar a colisão. Uma pessoa que estava no Gol e outra no Voyage morreram.

Tombamento

No quilômetro 19 da BR-353, próximo ao trevo de Tabuleiro, houve o tombamento de um caminhão que transportava um trator em sua carroceria, dirigido por SOB, de 53 anos, que ficou preso nas ferragens. O local era o começo de uma reta e não se sabe o que aconteceu. O motorista teve de ser desencarcerado. O corpo foi entregue a uma funerária da cidade.