'Jesus': tatuagem com nome do filho de Deus pode esclarecer crime violento

Nem a Polícia Civil e nem a Militar têm pistas sobre um homicídio com requintes de crueldade, registrado na noite dessa sexta-feira (25/3). O corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, com 1,80m de altura, foi encontrado num córrego, com as mãos amarradas, olhos arrancados e um tiro na cabeça. O crime foi no Bairro Capitão Eduardo, na divisa de Belo Horizonte com Sabará e Santa Luzia, Região Noroeste da cidade.

Nenhuma suspeita sobre quem são os autores foi divulgada, mas segundo a polícia, as características são de que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas, pela maneira como aconteceu a execução da vítima.

Uma tatuagem no peito, escrita “Jesus”, é uma das pistas com as quais a Polícia Civil trabalha. Foi aventada a hipótese de que o homem não fosse ligado ao tráfico, mas teria sido morto por vingança por, por exemplo, ter feito uma denúncia.

Os policiais vasculharam a área, em busca de câmeras de filmagem, para tentar identificar o matador ou matadores, mas não tiveram sucesso. A maior expectativa, no momento, é percorrer delegacias atrás de queixas de desaparecimento e, nesse caso, a tatuagem no peito pode ser fundamental para ajudar no esclarecimento do homicídio.