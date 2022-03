Polícia investiga morte de homem encontrado em casa em Contagem

A Rua Matos é considerada uma das mais pacatas do Bairro Arvoredo II (foto: Google maps )

Policiais da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Conagem investigam o assassinato de um homem de 37 anos, encontrado com traumatismo craniano, além de vários sinais de agressão, na cabeça, dentro de sua casa, no Bairro Arvoredo II, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A história tem vários complicadores, segundo a Polícia Civil. Em primeiro lugar, o corpo foi encontrado ainda de madrugada, pela ex-companheira da vítima, que chegou à sua casa, acompanhada da filha, de 16 anos, e do filho, de apenas 6 anos. Eles encontraram a porta aberta, apenas encostada. Resolveram entrar e depararam com o homem, caído, com a cabeça ensanguentada.

Só que a ex-companheira não chamou a polícia naquele momento. Ela foi, com os dois filhos, para a casa do namorado da filha, no mesmo bairro. Somente pela manhã, ela retornou à casa e comunicou-se com parentes da vítima, que chamaram a PM.

Os policiais encontraram um outro problema. Em setembro de 2021, foi registrada uma queixa contra a vítima, de estupro da filha, atualmente com 16 anos. Esta confirmou a história.

Em sua defesa, a mulher disse que ficou transtornada, ao ver o ex-companheiro morto, e também que o filho de 6 anos ficou bastante abalado. Por isso não chamou a polícia imediatamente. E que na casa do namorado da filha, ela tomou calmantes e acabou dormindo. Somente ao acordar retornou à casa.

Na casa, os policiais encontraram grande quantidade de sangue numa das paredes. Ele tentam conseguir testemunhas, na vizinhança, que tenham visto alguém entrando ou saído da casa.