Número de casos de tuberculose em Passos está acima do que preconiza a OMS

Em 2022, Passos já tem 21 casos registrados de tuberculose (foto: Ronald W. Smithwick)

O Dia Mundial de Combate à Tuberculose foi celebrado ontem (24/3) e teve início a Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a doença. Passos, no sudoeste mineiro, não tem muito o que comemorar e os números são preocupantes.



De acordo com a Referência Técnica Vigilância Epidemiológica de Passos, a OMS (Organização Mundial de Saúde) preconiza 10 casos a cada 100 mil habitantes. Passos, com população estimada (2017) de 115 mil pessoas, tem o dobro disso. De janeiro até hoje (25/03), são 21 casos registrados.



Em 2020, o município registrou 36 casos da doença, com média de três casos por mês. No ano passado, foram 33 ocorrências, com média de 2,75 por mês, e, em 2022, já há 21 casos de tuberculose em menos de três meses.

LEIA MAIS 16:02 - 25/03/2022 PRF apreende 36 toneladas de granito com nota fiscal falsa, em Uberlândia

15:54 - 25/03/2022 Vereadora propõe cemitério para animais e causa polêmica em Frutal

14:04 - 25/03/2022 Fogo de churrasqueira atinge e mata criança de 5 anos

O Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase foi inaugurado em 2021 para combater as duas doenças infectocontagiosas. “Nós temos como proposta a redução do número de casos de tuberculose e todos os esforços são nesse sentido”, disse Georgia Celly Cortes dos Santos Machado, da Referência Técnica Vigilância Epidemiológica de Passos.

Em 2020, o município registrou 36 casos da doença, com média de três casos por mês. No ano passado, foram 33 ocorrências, com média de 2,75 por mês, e, em 2022, já há 21 casos de tuberculose em menos de três meses.O Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase foi inaugurado em 2021 para combater as duas doenças infectocontagiosas. “Nós temos como proposta a redução do número de casos de tuberculose e todos os esforços são nesse sentido”, disse Georgia Celly Cortes dos Santos Machado, da Referência Técnica Vigilância Epidemiológica de Passos.

Integrantes do órgão que participaram de um workshop de combate ao controle da tuberculose em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fizeram, hoje de manhã, uma palestra no Centro Pop de Passos, que é o centro de atendimento popular.



Na próxima terça-feira (29/03), a equipe, médicos e acadêmicos estarão no Presídio de Passos para fazer palestras de conscientização e atendimento dos detentos.



O programa em Passos tem um médico infectologista à disposição para atendimento de pacientes com reação medicamentosa, falta de adesão adequada aos medicamentos, orientação e prevenção nos 24 PSF’s (Programas de Saúde da Família).



A função secundária é dar monitoramento, atenção e orientação para as equipes de saúde. Fora isso, a equipe monitora lares de idosos, albergue e presídio.



“Nós vamos fazer um trabalho com o serviço social com treinamento e capacitação com o Conselho Social de Passos para que nós possamos chegar à abrangência de mais profissionais”, disse Geórgia.



Segundo ela, 95% dos casos é de tuberculose é pulmonar e é preciso ficar atento aos sintomas: febre da tarde para a noite, emagrecimento e suor noturno.



De acordo com dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), mais de 70 pessoas morrem e 800 adoecem de tuberculose nas Américas todos os dias. No mundo, são cerca de 4 mil óbitos causados pela doença.