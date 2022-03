Rodoviária de BH e outros terminais irão a leilão nesta sexta-feira (25/3)

Terminal de BH receberá melhorias (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A sessão pública de concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), cinco terminais e outras 17 estações do transporte metropolitano vai ocorrer nesta sexta-feira (25/3), às 14h, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. O leilão contará com a presença do governador Romeu Zema (Novo).

O contrato de concessão prevê duração de 30 anos, com investimentos de R$ 116 milhões nos primeiros 36 meses. O acordo também estabelece que serão feitas reformas de melhoria nos banheiros, escada rolante, além de wi-fi gratuito disponível nos equipamentos.





Poderão participar da licitação pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, entidades de previdência complementar e fundos de investimento, de forma isolada ou reunidas em consórcio, desde que atendam todos os termos e condições do edital. O critério de julgamento será o maior valor de outorga fixa, sendo o valor mínimo definido em R$ 1.036.779,38.

Além da rodoviária de Belo Horizonte, o projeto prevê a concessão dos terminais metropolitanos de Sarzedo, Ibirité, Justinópolis, Morro Alto (Vespasiano) e São Benedito (Santa Luzia).

Da mesma forma, serão concedidas, também, as estações Risoleta Neves, Portal Santa Luzia, Ubajara, Atalaia, Alvorada, Bernardo Monteiro, Nossa Senhora de Copacabana, UPA Justinópolis, Aarão Reis, Oiapoque, Parque São Pedro, Canaã, Bosque da Esperança, Trevo Morro Alto, Cidade Administrativa, Serra Verde e Trevo Santa Luzia.

Segundo cálculos da Seinfra, a concessão terá potencial para geração de aproximadamente 2,8 mil empregos diretos e indiretos, além da arrecadação de R$ 17,5 milhões em impostos.