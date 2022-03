PBH envia à Câmara mais três projetos de reajuste salarial de 11,77%

Prefeitura pede à Câmara Municipal reajuste para servidores (foto: Adão de Souza)

A Prefeitura de Belo Horizonte enviou nesta quinta-feira (24/3) à Câmara Municipal mais três projetos de leis relacionados ao reajuste salarial de 11,77% para as carreiras da tributação e da administração geral, bem como para os aposentados sem paridade e dos não optantes pelos planos de carreira diversos no município.

Os servidores da administração geral serão contemplados no projeto de lei com o reajuste para ativos, e aposentados com paridade da carreira e promoção para os analistas de políticas públicas, além da criação do novo cargo de analista de planejamento e gestão governamental.

Aqueles que atuam na tributação terão o reajuste pactuado, a revisão da estrutura de gratificações atuais com incorporações, e a nova metodologia de apuração e pagamento.

De acordo com a prefeitura, "um dos projetos também contemplará o aumento do vale-refeição pago a todos os servidores e empregados da PBH, bem como vale-lanche das categorias que possuem este direito, ambos no mesmo percentual do reajuste salarial. Além disso, o texto inclui a atualização do vencimento e o programa de desligamento voluntário para os empregados da SLU, SUDECAP e Hospital Municipal Odilon Behrens", diz a nota.

O município ainda não conseguiu fechar as negociações com as categorias da Educação e dos Advogados Autárquicos. Para estas carreiras, ainda não há perspectivas de encaminhamento do projeto de lei para a Câmara.

Os projetos das demais carreiras que aceitaram a proposta da prefeitura, como Saúde e Guarda Civil Municipal, já foram encaminhados para apreciação do legislativo.