PBH apresenta projeto de reajuste salarial de 11,77% para servidores

Prefeitura pede reajuste para servidores (foto: Adão de Souza) A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) apresentou, nesta sexta-feira (18/2), o plano de aumento de 11,77% nos vencimentos e salários dos 66,4 mil funcionários ativos, aposentados e pensionistas que compõem o município. De acordo com o Executivo, o impacto total no orçamento seria de mais de R$ 640 milhões.





O secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, diz que a cidade se preparou para reajustar os salários: “Mesmo diante de tantos desafios, a Prefeitura não mediu esforços para ofertar a recomposição inflacionária ao funcionalismo e para atender a demandas específicas e históricas ao longo desses últimos anos. Nunca atrasamos ou parcelamos o salário, nem mesmo na pandemia. Com esse planejamento, vamos valorizar mais uma vez nossos agentes, essenciais para o bom funcionamento da capital”.





Para atender a demanda de todas as entidades, a intenção é que o percentual seja aplicado nas mesmas datas e índices nos abonos, gratificações e adicionais recebidos pelos funcionários ativos e aposentados e pensionistas com direito à paridade.

A proposta prevê reajuste também no vale-refeição, que passaria de R$ 22 para R$ 24,60.





De acordo com o projeto, o aumento seria gradativo, sendo 5% concedido na folha de pagamento de julho de 2022 (paga em agosto) e mais 6,77% em dezembro de 2022 (paga em janeiro), totalizando os 11,77% de reajuste.





As categorias que aprovarem a proposta até 4 de março terão o encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal garantido até 15 de março. Aqueles que chegarem depois serão encaminhados na pauta de abril do Legislativo.