Manifestantes fecham BR-259, em Aimorés, pedindo melhorias na rodovia

Em alguns momentos, a rodovia foi totalmente fechada pelos manifestantes (foto: Fabrício Ferreira Divulgação) Um grupo de moradores de Aimorés, cidade do Leste de Minas, na divisa com o Espírito Santo, fizeram nesta sexta-feira (18/2), mais uma manifestação no trecho urbano da BR-259. Esse trecho da rodovia está esburacado e em alguns pontos não permite o tráfego, por estar com muito barro e lama.

Esse mesmo grupo de moradores fez uma manifestação no mesmo local, na semana passada (11/2), bloqueando a rodovia entre 9h e 11h. Nesta manifestação, os organizadores do movimento reivindicavam a presença de um representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para assumir o compromisso de recuperar o trecho da rodovia.

“Eu recebi uma mensagem no meu celular de uma pessoa do DNIT, porém, eu disse a essa que o nosso contato deveria ser feito por meio de ofício”, disse Fabrício Ferreira, um dos organizadores do movimento, que agora aguarda o oficio do DNIT.

Ele explicou que o problema precisa ser resolvido o quanto antes, porque o tráfego pesado está sendo desviado do trecho da BR-259 para ruas de Aimorés, danificando as vias. Ferreira disse que o movimento teve boa adesão e conseguiu chamar a atenção das autoridades para o problema.

O DNIT foi contatado pela reportagem, mas não respondeu aos questionamentos feitos em relação às obras emergenciais na rodovia, na área urbana de Aimorés.