Frentista é preso depois de briga generalizada em posto de combustíveis

Briga aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23) (foto: Google Street View/ Reprodução) Um homem foi agredido diversas vezes com uma barra de ferro durante briga generalizada em um posto de combustíveis do Bairro Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A confusão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23/3) e a vítima foi encaminhada ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.









A situação causou um desentendimento entre os dois e o motorista ligou para um amigo para ajudá-lo na briga com o frentista. Durante a confusão, o funcionário fez uso de uma barra de ferro para agredir o cliente e o amigo dele.





O amigo do cliente foi agredido pelo frentista com a barra de ferro e socorrido para o Hospital Municipal de Contagem com lesões na cabeça. Não há informações sobre o atual estado de saúde.





O frentista, de 28 anos, foi detido e alegou à polícia que o cliente o ameaçou de morte durante o desentendimento provocado pelo pagamento.