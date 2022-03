Jovem é preso em Buritizeiro por estuprar irmã com deficiência

Buritizeiro é conhecida por abrigar prédio histórico da Escola de marinheiros (foto: Tripadvisor)





Um homem, de 18 anos, foi preso em Buritizeiro, no Norte do estado, suspeito de praticar, quando ainda era menor de idade, ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. A vítima, de 16 anos, que é irmã do homem, é portadora de deficiência psicomotora, tem crises convulsivas constantes e necessita de acompanhamento médico periódico e medicação constante.





As investigações mostraram que os abusos sexuais foram cometidos pelo adolescente em pelo menos quatro ocasiões. No início das apurações, a Polícia Civil representou pela internação provisória do suspeito, que ficou detido por 45 dias.





Ao concluir o inquérito, o pai da vítima foi indiciado pelo crime de maus-tratos. Nesta quarta-feira (23/3), o Juizado anunciou a sentença condenatória do adolescente pela internação provisória e o mandado de busca e apreensão foi cumprido pela equipe da Polícia Civil.