Patos de Minas: quase 600 pessoas afetadas por enchente receberão auxílio

Cidade teve primeira enchente do ano logo em janeiro (foto: Divulgação/CBMG)



Quase 600 moradores afetados pelas enchentes do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, vão receber auxílio emergencial de R$ 1.200 por meio do plano Recupera Minas. O valor será pago de maneira parcelada, e moradores que têm o direito estão na expectativa de reduzir prejuízos e ajudar na recuperação de suas rotinas.

Quase 600 moradores afetados pelas enchentes do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, vão receber auxílio emergencial de R$ 1.200 por meio do plano Recupera Minas. O valor será pago de maneira parcelada, e moradores que têm o direito estão na expectativa de reduzir prejuízos e ajudar na recuperação de suas rotinas.

É a prefeitura que controla a distribuição dos valores. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, o momento é de finalização da burocracia para distribuição do recurso. A verba recebida do estado é de R$ 705,6 mil, que será dividida para 588 pessoas.

O valor de R$ 1.200 será pago em três parcelas mensais de R$ 400. Cada mês, o dinheiro será pago ao responsável familiar via transferência bancária. O Casve entrará em contato com as famílias cadastradas aptas a receber os recursos.

O Fundo Municipal de Assistência Social já recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial.

Ajuda inesperada Segundo o morador do Bairro Vila Rosa, Vitor Machado, ele e a esposa terão direito ao auxílio, segundo critérios apontado pela prefeitura. Ele considera o valor baixo, mas comemora a ajuda não esperada. “Eu não imaginei que viria. Meu prejuízo foi de R$ 10 mil, fora que fiquei fora de casa mais mais ou menos uma semana. Não vai resolver, mas ajuda a comprar algumas coisas e a gente retomar a vida”, explicou.

Ele teve a casa invadida pelo Rio Paranaíba em janeiro deste ano. Saiu de casa com mulher e o filho, conseguindo abrigo para passar os dias enquanto as águas não baixavam.