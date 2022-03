Patos de Minas: uma das maiores feiras do interior, Fenamilho é cancelada

Última Fenamilho aconteceu em 2019 (foto: Divulgação/Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas)

A Festa Nacional do Milho, a Fenamilho, de 2022 foi oficialmente cancelada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta terça-feira (8/3). Com isso, o evento não vai acontecer pela terceira vez consecutiva, por questões sanitárias envolvendo a COVID-19, segundo a entidade organizadora. Será possível o ressarcimento de quem já tiver comprado um ingresso.

O anúncio do cancelamento da festa ocorreu durante entrevista coletiva na tarde desta terça. Segundo a mesa diretora, o grande problema levado em consideração para a tomada da decisão foi a incerteza sobre número de casos de contaminação por coronavírus. “O orçamento é da Fenamilho é de R$ 6 milhões. Diante de tantas incertezas não poderíamos dar inicio às contratações artísticas, que equivaleria a um terço dos gastos da festa”, disse a presidente do sindicato, Jane Guimarães.

Questionada sobre problema financeiros do Sindicato dos Produtores Rurais ou sobre demora para iniciar a organização da festa, a presidente afirmou que se tratou de uma decisão baseado no risco da saúde pública e que as contas estão em dia. “Tomamos essa decisão baseados apenas nessa questão da saúde e na segurança da população. Outras festas ocorrem na cidade em proporção menores, mas a Fenamilho é uma grande festa que reúne 15 a 20 mil pessoas (por dia)”, disse.

Além do mais, de acordo com Jane Guimarães, já existiam cartas de reserva de datas com artistas, ainda que os contratos não tivessem formalizados.

Devolução

Quem comprou ingressos para a Fenamilho poderá ser ressarcido, com o início desse trabalho já nesta quarta-feira (9/3). Para isso é preciso é preciso preencher uma formulário que estará disponível no Quem comprou ingressos para a Fenamilho poderá ser ressarcido, com o início desse trabalho já nesta quarta-feira (9/3). Para isso é preciso é preciso preencher uma formulário que estará disponível no site do evento

Contudo, se o comprador quiser manter o passaporte para a festa em 2023, ele poderá guardar o ticket, que vai lhe dar entrada sem diferença de preços, como informou o Sindicato Rural.