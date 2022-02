Patos de Minas recupera estrada de terra como opção à interdição da BR-365

Caminhões e carretas danificaram a estrada e, com isso, o trecho foi recuperado nesta quinta-feira (17) pela prefeitura (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação) O motorista que precisa trafegar pela região do Alto Paranaíba ganhou hoje (17/2) outra opção de desvio do trecho da BR-365 interditado desde domingo (13/2) . A prefeitura de Patos de Minas recuperou estrada vicinal que liga Lagoa Formosa a Santana de Patos. Com cerca de 58,4 km, esse desvio é mais curto, contudo, é proibido para caminhões e carretas.

Somente nesta quinta-feira (17/2), mais de oito carretas bitrem tiveram que ser desatoladas pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras. Após serem retiradas, a estrada foi recuperada, sendo liberado o fluxo de veículos leves.

Motorista deve utilizar a estrada vicinal que liga Lagoa Formosa ao distrito de Santa de Patos, no município de Patos de Minas (foto: Reprodução/Google Street View)

No entanto, a viagem terá 200 km a mais de distância.

Opções de desvio

Rural – 58 km (apenas veículos leves)

No trevo da pipoca, acesse a BR-354/352. Após o primeiro trevo de acesso à Lagoa Formosa, o condutor deve trafegar pela rodovia por mais 4,2 km e convergir à direita. No local, existe uma placa com o indicativo "Campo Alegre/Santana de Patos". Pela estrada de chão, seguirá por 27,2 km. Quando chegar em Santana de Patos, o motorista acessará a BR-146 e andará por 11,9 km até a BR-365.

Veja a rota no Google Maps: https://goo.gl/maps/bT8uS6vtbzKNNhso8

Asfaltado – 200 km (todo tipo de veículo)

A opção de desvio, com cerca de 198 km, é através da BR-354. No trevo da pipoca, o motorista deve acessar a BR-354/352 e seguir até o trevo com a MG-230, em Rio Paranaíba. Na sequência, trafegar até Serra do Salitre, onde acessará a BR-146 e, por fim, a BR-365 em Santana de Patos. Todo o trecho é asfaltado.

Veja a rota no Google Maps: https://goo.gl/maps/jt7E9u4BXPVGchum8

Sem previsão de liberação

O km 428 da BR-365, entre Patos de Minas e Guimarânia, segue interditado e sem previsão de liberação. Nesta quinta-feira (17/2), a prefeitura de Patos de Minas conseguiu autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e iniciou os reparos na ponte. Não se sabe quando as obras serão concluídas, uma vez que depende também de fatores climáticos.