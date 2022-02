BR-381: prefeitura de Bela Vista cobra resposta do DNIT para desvio

O asfalto afundou e degrau tomou metade da pista em Bela Vista de Minas (foto: WhatsApp/reprodução)

Um novo desvio precisou ser feito na BR-381. Por causa das chuvas, a rodovia teve parte da pista interditada após afundamento do asfalto na altura do KM 342, em Bela Vista de Minas, na Região Central do Estado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi acionado, mas a prefeitura do município está pedindo uma solução definitiva para a região.

A prefeitura da cidade pediu atenção dos motoristas no local, já que o desvio foi feito em uma curva. A preocupação da prefeita Samantha Enfermeira (PSDB), é a piora do estado do asfalto.

“O trânsito na região é muito intenso. Engenheiros foram até o local para fazer uma vistoria e falaram que em uma próxima chuva tudo vai ceder. Precisamos de uma solução mais certa do DNIT. Se o asfalto ceder de novo, a BR-281 vai parar”, disse Rodrigo Sena, diretor de planejamento e finanças da prefeitura.

A obra foi feita pelo Departamento de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de Bela Vista de Minas em ação conjunta da Defesa Civil Municipal e com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar da lentidão, o trânsito está fluindo normalmente até o momento na região.

Em Nova Era, outro desvio foi feito após 100 metros de pista estufarem na BR-381. Após quase um mês de trânsito interditado, a via foi liberada, mas quem passa pelo local ainda enfrenta trânsito lento nos dois sentidos.

Procurado pelo Estado de Minas, o DNIT não havia se manifestado até a publicação deste texto.