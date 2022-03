Água: país enfrenta tragédia ambiental em 3 décadas de devastação do verde

Nível da água dos lagos de Furnas, na Região de Alfenas (foto: Gilson Leite/Esp. EM 22/09/2021) Na data em que se celebra o Dia Mundial da Água, um levantamento da The Nature Conservancy Brasil chamam a atenção para uma tragédia ambiental com consequências diretas para a disponibilidade hídrica no país. De 1988 a 2017, segundo o estudo, a perda da vegetação nativa em bacias localizadas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil chegou a 22,9 mil quilômetros quadrados, com potencial para acentuar as crises hídricas nos reservatórios que fazem parte do Sistema Interligado Nacional (SIN).





Essa perda, somada a efeitos de longo prazo na mudança e uso do solo, pode ter agravado as recentes temporadas de escassez que afetaram essas áreas. Outros fatores incluem fenômenos climáticos, aumento da demanda nos diferentes usos da água, crescimento populacional e gestão focada em obras de infraestrutura cinza – compostas apenas de intervenções de engenharia civil baseada essencialmente em concreto. No dia da Água, região mais árida do país dá exemplo de conservação









Samuel Barreto, gerente de Água da The Nature Conservancy Brasil, destaca que a segurança hídrica começa com a gestão adequada das bacias hidrográficas, de forma a mantê-las ou recuperá-las para que sejam saudáveis e resilientes às mudanças climáticas, tendo suas funções ecológicas mantidas. A conservação e recuperação das bacias hidrográficas contribuirão para atender aos usos múltiplos e promover a equidade social e a qualidade de vida da população. A segurança hídrica, como pilar estruturante para o desenvolvimento econômico, precisa ser tratada de forma estratégica.





“Ao analisarmos os desafios da disponibilidade hídrica e adaptação às mudanças climáticas, precisamos pensar além de soluções focadas em obras de infraestrutura cinza. A conservação de bacias hidrográficas é indispensável para garantir o suprimento de água no longo prazo, com qualidade e em quantidade para seus diferentes usos, como nas atividades agropecuárias e industriais, navegação e transporte, geração de energia elétrica e, principalmente, o abastecimento humano”, afirma.

Salvando as águas do Serro

“A água é o mais rico mineral produzido em terras mineiras”, diz a educadora, artesã e ativista ambiental, Helena Flavia Marinho de Lima. Moradora de São Gonçalo do Rio das Pedras, região do Serro, é uma das responsáveis pelo projeto “Salvando as águas do Serro”, cujo propósito é mobilizar as comunidades locais e chamar a atenção para “essa riqueza natural e seu potencial no desenvolvimento sustentável”.





Helena Lima considera mais que urgente mudar a cultura no estado, acostumado com abundância de nascentes, rios e aquíferos, de que o ciclo da água (chuva, evaporação, nuvens e chuvas) é eterno. “Vivemos uma corrida no sentido de grandes grupos privatizarem a água para garantir seus lucros e empreendimentos.”





É preciso, destaca a ativista, garantir sustentabilidade para a vida no presente e para as futuras gerações. “Garanto protegendo nascentes, deixando em pé serras e montanhas. Se tirarmos o cerrado, matas e serras, estaremos desertificando. Não há sustentabilidade que não garanta água paras a comunidades de determinado território.”