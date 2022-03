VÍDEO: Moradores comemoram prisão de homem suspeito de estupro

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

Rapaz era procurado pela polícia após fugir da Apac de Alfenas no dia 3 deste mês (foto: Reprodução/Redes sociais) Um temido foragido do sistema prisional teve a prisão comemorada pela população de Poço Fundo, município com cerca de 17 mil habitantes do Sul de Minas. Vídeos compartilhados pelas redes sociais nesta segunda-feira (21/3) mostram a comemoração de moradores após o homem conhecido como Mamangava ser detido, ontem (20/3).

Alisson Rafael Dias, de 33 anos, fugiu da Apac de Alfenas, também no Sul mineiro, no dia 3 deste mês. Ele tem passagens por tráfico, estupro, feminicídio e tentativa de homicídio. Desde do dia da fuga, além dos crimes pelos quais foi condenado, Mamangava foi denunciado por estupro e tentativa de homicídio contra o próprio irmão e a ex-mulher.

Apreensão

Mamangava havia conseguido liberação para trabalhar fora e dormir na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), mas acabou fugindo para Poço Fundo. A informação é que no mesmo dia 3 de março ele estuprou uma jovem.

Alívio! Esse foi o sentimento da população de uma pequena cidade do Sul de Minas ao ver um homem conhecido como Mamangava ser preso. pic.twitter.com/3ZJiGNWDX0 %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 22, 2022

Depois, no dia 12 de março ele tentou matar o irmão e a ex-mulher e esfaqueou os dois. Segundo a PM, Alisson teria agido passionalmente contra o irmão que estava em um relacionamento com sua ex-mulher. Apesar dos ferimentos, o casal sobreviveu.

Ele fugiu de uma unidade prisional no dia 3 deste mês e, desde então, é suspeito de estupro e ter tentando matar o irmão e a ex-mulher. Mamangava tem passagens por crimes tráfico, estupro, feminicídio e tentativa de homicídio. pic.twitter.com/a9o9R69Ohn %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 22, 2022

“A população foi fundamental através de diversas denúncias que foram passadas para nós, inclusive em denúncia que resultou na prisão dele”, afirma o comandante da PM de Poço Fundo, Tenente Ricardo.

(Iago Almeida / Especial para o EM)