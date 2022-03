Pai morre prensado entre trator e carreta enquanto ajudava filho em Minas

A perícia técnica da Polícia Civil foi chamada e procedeu com os trabalhos que ajudarão na elucidação das causas do acidente (foto: Reprodução) Um pai de 71 anos morreu enquanto ajudava o filho na zona rural de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (21/3) na Fazenda Sossego.

Segundo a Polícia Militar, a vítima auxiliava o filho, de 45 anos, no processo de trituração de capim. No serviço, era usado um trator, uma ensiladeira e uma carreta para transporte.

A carreta estava numa descida e um pedaço de madeira foi usado para "calçar", ou seja, evitar que a estrutura se movimentasse. O pai manuseou o engate com o objetivo de ajudar o filho a acoplar, contudo a carreta se movimentou.

O idoso foi empurrado pela carreta na direção do trator, que se movimentava em marcha a ré. O filho, ao perceber a situação, tentou mudar o veículo de direção, mas não conseguiu evitar o acidente.

Aristeu Pereira Marques, de 71 anos, natural de Arapuá/MG, teve a cabeça prensada entre o trator e a carreta. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância e levado para um Centro de Saúde em Arapuá, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O perito da Polícia Civil esteve no local e procedeu com os trabalhos forenses que ajudarão na elucidação das causas do acidente.